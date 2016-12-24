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Савченко: народ чувствует, что нынешняя власть не менее преступна предыдущей

Суббота, 24 декабря 2016, 15:50

Нардеп Надежда Савченко заявила, что нынешняя власть не имеет государственной позиции и является не менее преступной, чем предыдущая.

Об этом Савченко заявила 24 декабря в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас усиливают власть нынешнего президента ... Если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, стоит ли усиливать такого президента? Что бы было, если бы мы усиливали (экс-президента Виктора) Януковича? Еще бы терпели 2 года? Что будет, если мы будем терпеть сейчас... ", - отметила она.

Говоря о своем возможном исключении из состава комитета ВР по нацбезопасности и обороне, Савченко заявила, что такой регламентной процедуры нет, поэтому это - противозаконно.

"Если меня исключат ... все депутаты имеют равноценный доступ к гостайне. Независимо от того, в каком ті комитете, можешь в любое время прийти на другой комитет и присутствовать на закрытых или открытых заседаниях. Поэтому это (исключение ) не лишает депутатов доступа к гостайне", - отметила Савченко.

При этом она добавила, что связывает нежелание видеть ее членом этого комитета "потому, что я останавливаю коррупцию (Сергея) Пашинского, которую он крутит на "Укроборонпроме".

"Естественно, что комитет, который поддерживает коррупционную позицию главы комитета (Пашинского) хотел бы не видеть меня членом комитета", - добавила нардеп.

Как известно, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким

После этого Савченко исключили из состава фракции "Батькивщина".  

Также Верховная Рада отменила свое решение об избрании Надежды Савченко членом постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ

В комитете Верховной Рады по иностранным делам отметили, что принятие предварительного решения позволило способствовать освобождению Савченко из российского плена, в то же время на сегодняшний день обстоятельства изменились.

Говоря об исключении из фракции, депутат признала, что ее политические видения и партии фракции, в которой она находилась, "просто различны". Также она отметила, что "не переживает по поводу исключения из состава делегации в ПАСЕ и будет продолжать заниматься депутатской деятельностью".

Как заявил член комитета ВР по нацобороне и безопасности Юрий Береза, нардепы будут инициировать исключение Савченко из состава данного комитета ВРУ

 

Темы: Савченко Надежда
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