Армия Асада захватила еще один район Алеппо

В Сирии войска Башара Асада и их союзники в ночь 3 декабря взяли под контроль еще один район Алеппо - Тарик аль-Баб.

Об этом сообщает DW со ссылкой на AFP и Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

"Захват этого района означает, что теперь правительство страны контролирует 60% Восточного Алеппо - части города, которую повстанцы взяли под свой контроль в середине 2012 года. В результате наступления правительственные силы также восстановили контроль над дорогой между Западным Алеппо и аэропортом города, который тоже находится в руках армии", - говорится в сообщении.

Более 300 гражданских жителей Алеппо погибли с момента, как правительственные войска 15 ноября возобновили наступление на восточную часть города.

Переход под полный контроль правительства Асада восточного Алеппо, которое повстанцы удерживали с 2012 года, может стать самой большой потерей для сирийской оппозиции за более чем 5 лет гражданской войны в стране.