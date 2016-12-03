Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: 6 военных ранены

Суббота, 3 декабря 2016, 11:39

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, 6 получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в субботу.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших среди украинских военных нет, 6 ребят получили ранения", - сказал он.

По словам Лысенко, на Луганском направлении обстрелы происходили по всему фронту - в Станично-Луганском, Попаснянском и Новоайдарском районах.

В Новотошковке и Попасной боевики применили миномет, выпустив по позициям украинских военных 56 мин.

За сутки на Луганском направлении зафиксировано 16 обстрелов, 6 из них - с применением тяжелого вооружения.

На Донецком направлении мощные обстрелы продолжались по всей линии фронта, за исключением участка Опытное-Пески.

В Авдеевке состоялось 4 мощных перестрелки между силами АТО и противником общей продолжительностью 8 часов.

Значительно обострилась обстановка под Горловкой. Там противник нарушал режим тишины практически по всему периметру города, за исключением Зайцевого и Майорска.

По словам Лысенко, беспокойно было и на Светлодарской дуге и позиции "Шахта "Бутовка".

Во время минометных обстрелов противник выпустил по украинским позициям 140 мин разного калибра. Около половины из них приходится на Авдеевскую промзону.

Всего на Донецком направлении произошло 13 обстрелов, из них 8 из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении зафиксировано 15 обстрелов, 5 из них с применением тяжелого вооружения.

В Бердянском противник применил ствольную артиллерию, в Талаковке и Водяном минометы. А в Широкино - и ствольную артиллерию, и минометы.

Украинская правда

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: