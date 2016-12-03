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Украина и США спланировали проведение Sea Breeze-2017

Суббота, 3 декабря 2016, 11:38

Командование ВМС Украины и США спланировали проведение учений Sea Breeze-2017.

Как сообщили в Минобороны, участие в начальной конференции по планированию украинско-американских учений приняли украинские и американские военные моряки, а также представители Грузии, Польши, Азербайджана, Нидерландов, Румынии, Канады, Великобритании, Болгарии, Молдовы и Турции.

"По итогам трехдневной работы сформирован план проведения будущих учений, предварительно определен состав компонентов и система управления маневрами. ... Обсуждены аспекты логистического обеспечения, определены полигоны для выполнения боевых упражнений и слаживание сил", - говорится в сообщении.

По возвращении в свои страны военные моряки согласуют с национальным руководством позиции, спланированные на конференции.

Учения Sea Breeze-2017 объединят теоретический и практический курсы процесса планирования и проведения операции по стандартам НАТО, курс лидерства, курс по оказанию медицинской помощи в боевых условиях и т.п.

Интерфакс-Украина

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Темы: МинобороныСША
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