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В Одессе от пожара погибла мать и 5 детей

Суббота, 3 декабря 2016, 15:43

Количество жертв пожара, который произошел в квартире 11-этажного жилого дома в Одессе, и во время которого погибли мать и четверо детей, увеличилось до шести.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Одесского городского совета Наталья Мальцева, в больнице скончался последний оставшийся в живых ребенок.

При этом отец семьи, который также находился в больнице в тяжелом состоянии, пришел в себя.

2 декабря в Одессе произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома по ул.Днепропетровская дорога, 77.

Спасатели вынесли из квартиры всех жильцов: двух родителей и 5-х детей. Мать и один ребенок погибли в результате отравления продуктами горения. Сотрудники ГСЧС передали пострадавших в карету скорой помощи, но два ребенка скончались по дороге в медицинское учреждение, а один скончалась в больнице.

Темы: Одесса
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