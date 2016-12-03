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Савченко: Россия может дойти до Великобритании

Суббота, 3 декабря 2016, 17:33

Нардеп Надежда Савченко считает, что если Запад не остановит Россию, ее вторжения может дойти до Великобритании.

Об этом она заявила в интервью канадскому телеканалу CBC.

"Она не верит, что амбиции Путина остановятся на Восточной Украине", - говорится на сайте телеканала.

"Если Запад не займет жесткую позицию, она считает, что может произойти полномасштабное российское вторжение, и "вторжение может закончиться в Великобритании ", - говорится в тексте.

Украинская правда

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Темы: Савченко НадеждаРосcия
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