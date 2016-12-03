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Савченко: Росія може дійти до Великобританії

Субота, 3 грудня 2016, 17:33

Нардеп Надія Савченко вважає, що якщо Захід не зупинить Росію, її вторгнення може дійти до Великобританії.

Про це вона заявила в інтерв'ю канадському телеканалу CBC.

"Вона не вірить, що амбіції Путіна зупиняться на Східній Україні", - йдеться на сайті телеканалу.

"Якщо Захід не займе жорстку позицію, вона вважає, що може статися повномасштабне російське вторгнення, і "вторгнення може закінчитися у Великобританії", - йдеться у тексті.

Українська правда

Теми: Савченко НадіяРосія
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