Савченко: Росія може дійти до Великобританії

Нардеп Надія Савченко вважає, що якщо Захід не зупинить Росію, її вторгнення може дійти до Великобританії.

Про це вона заявила в інтерв'ю канадському телеканалу CBC.

"Вона не вірить, що амбіції Путіна зупиняться на Східній Україні", - йдеться на сайті телеканалу.

"Якщо Захід не займе жорстку позицію, вона вважає, що може статися повномасштабне російське вторгнення, і "вторгнення може закінчитися у Великобританії", - йдеться у тексті.

Українська правда