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В "Народном фронте" хотят ограничить предоставление гражданства русским

Воскресенье, 4 декабря 2016, 11:18

В парламент внесен законопроект, который определяет процедуры лишения двойного гражданства, а также ограничивает принятие украинского гражданства для граждан стран, с которыми Украина находится в состоянии войны или признанных страной-агрессором.

Как сообщил в Facebook нардеп от "Народного фронта" Леонид Емец, законопроект 5433 внесли он и нардеп Андрей Тетерук.

"Мы с коллегой Андреем Тетеруком внесли законопроект 5433 о процедурах лишения двойного гражданства и ограничении права занимать государственные должности лицам, имеющим двойное гражданство", - написал он.

Нардеп добавил, что в нем также предусмотрены ограничения по принятию гражданства для граждан стран, с которыми Украина находится в состоянии войны или признанных страной-агрессором.

"Здесь должен уточнить, что будет довнесена в законопроект норма, которая сделает исключения для тех лиц, которые защищали национальные интересы и безопасность Украины", - добавил Емец.

"Лицо, которое является гражданином другого государства, является также военно обязанным другого государства и несет ответственность за государственную измену другого государства. Поэтому несет опасность для интересов нашего государства. Надеюсь, здесь возражений не будет", - написал он.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада
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