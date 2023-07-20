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Из-за запрета ОПЗЖ ее представитель не может зайти в Верховную Раду – ЦИК

Елена РощинаЧетверг, 20 июля 2023, 18:58
Из-за запрета ОПЗЖ ее представитель не может зайти в Верховную Раду – ЦИК
Логотип ОПЗЖ - с сайта "Слово и дело"

Центральная избирательная комиссия не может признать избранным народным депутатом представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" вместо Татьяны Плачковой, поскольку упомянутая партия запрещена в Украине судом.

Источник: ЦИК

Детали: В ЦИК поступило постановление Верховной Рады от 14 июля 2023 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Татьяны Плачковой в связи с ее заявлением о сложении депутатских полномочий. 

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Плачкова была избрана на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Центральная избирательная комиссия приняла во внимание решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня 2022 года о запрете деятельности указанной политической партии, которое Верховный суд оставил без изменений 15 сентября 2022 года.

Дословно: "Поэтому ЦИК признала запрет деятельности политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" решением суда, вступившим в законную силу, обстоятельством, которое делает невозможным принятие Комиссией решения о признании избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе следующего по очередности кандидата в народные депутаты Украины в избирательном списке указанной политической партии в соответствии с законом Украины "О выборах народных депутатов Украины".

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Этому предшествовало: ЦИК уже принимала аналогичные постановления в прошлом и в этом году после прекращения полномочий нардепов от ОПЗЖ Ильи Кивы, Вадима Рабиновича, Юлии Левочкиной, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Виктора Медведчука, а также Игоря Абрамовича, Натальи Королевской и Олега Волошина.

Предыстория: 

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Темы: ОПЗЖВерховная РадаЦИК
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