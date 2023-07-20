Из-за запрета ОПЗЖ ее представитель не может зайти в Верховную Раду – ЦИК

Центральная избирательная комиссия не может признать избранным народным депутатом представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" вместо Татьяны Плачковой, поскольку упомянутая партия запрещена в Украине судом.

Источник: ЦИК

Детали: В ЦИК поступило постановление Верховной Рады от 14 июля 2023 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Татьяны Плачковой в связи с ее заявлением о сложении депутатских полномочий.

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Плачкова была избрана на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Центральная избирательная комиссия приняла во внимание решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня 2022 года о запрете деятельности указанной политической партии, которое Верховный суд оставил без изменений 15 сентября 2022 года.

Дословно: "Поэтому ЦИК признала запрет деятельности политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" решением суда, вступившим в законную силу, обстоятельством, которое делает невозможным принятие Комиссией решения о признании избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе следующего по очередности кандидата в народные депутаты Украины в избирательном списке указанной политической партии в соответствии с законом Украины "О выборах народных депутатов Украины".

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Этому предшествовало: ЦИК уже принимала аналогичные постановления в прошлом и в этом году после прекращения полномочий нардепов от ОПЗЖ Ильи Кивы, Вадима Рабиновича, Юлии Левочкиной, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Виктора Медведчука, а также Игоря Абрамовича, Натальи Королевской и Олега Волошина.

Предыстория:

С 19 марта 2022 года СНБО прекратил деятельность ОПЗЖ на время военного положения из-за российского вторжения в Украину.

14 апреля 2022 года фракция ОПЗЖ в ВР приостановила деятельность, нардепырешили работать как внефракционные. 21 апреля 2022 года большинство бывших нардепов фракции создали в парламенте депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир" под руководством Юрия Бойко.

3 мая 2022 года Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине. 12 мая 2022 года фракция ОПЗЖ была окончательно ликвидирована в ВР.

20 июня 2022 года Восьмой апелляционный административный суд во Львове удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил партию ОПЗЖ.

15 сентября 2022 года Кассационный административный суд в составе Верховного суда отклонил апелляционную жалобу ОПЗЖ и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине.

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