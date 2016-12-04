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Порошенко: виновные в перестрелке в Княжичах должны быть наказаны

Воскресенье, 4 декабря 2016, 14:18

Президент Петр Порошенко заявляет, что виновные в перестрелке в Княжичах, в результате которой погибли 5 работников полиции, должны быть наказаны.

"Выражаю соболезнования родным погибших полицейских. Причины этой болезненной трагедии должны быть расследованы. И все виновные - наказаны", - написал он в Twitter.

Вместе с тем, пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что досудебное расследование в уголовном производстве, предусмотренном п. 1 ч. 2 ст. 115 (убийство) УК Украины проводит прокуратура Киевской области.

Ход досудебного расследования находится на личном контроле генерального прокурора Юрия Луценко.

"Установлено, что 4 декабря 2016 года в 4:00 утра в с. Княжичи Броварского района Киевской области сотрудники Корпуса оперативно-внезапного действия Национальной полиции Украины, находясь на службе, применили автоматическое оружие в отношении сотрудников Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны в Киевской области, которые вместе с двумя сотрудниками управления оперативной службы Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, тоже находясь на службе, применили автоматическое оружие в ответ. В результате погибли 5 сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Украинская правда

Темы: ПорошенкополицияГенпрокуратура
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