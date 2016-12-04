Выборы президента Австрии: "пророссийский" кандидат уже признал поражение

По данным предварительного подсчета голосов, на выборах президента Австрии побеждает бывший лидер "Зеленых" Александер ван дер Беллен.

Как сообщает DW, его оппонент Норберт Гофер уже признал поражение и поздравил победителя.

По данным предварительного подсчета, проведенного институтом SORA по заказу телеканала ORF, Ван дер Беллен приобретает 53,6% голосов против 46,4% у представителя "Австрийской партии свободы", правопопулиста Норберта Гофера.

Первые результаты голосования также показывают, что Ван дер Беллен смог кое-что добавить в поддержке по сравнению с предыдущим голосованием.

Как известно, первый тур президентских выборов состоялся в апреле 2016 года, в нем принимали участие шесть кандидатов: Гофер победил, набрав 36% голосов, Ван дер Беллен занял второе место.

Конституционный суд Австрии признал недействительными результаты выборов: они были отменены из-за нарушения процедуры подсчета избирательных бюллетеней в отдельных округах.

Норберт Гофер во время первой кампании часто применял антимиграционную риторику и был известен как умеренный евроскептик. Также во время кампании он высказался за срочное снятие санкций с РФ, за сотрудничество в энергетической сфере и за решение украино-российского кризиса на основе "права народов на самоопределение".

Ранее сообщалось, что у новоизбранного президента Австрии обнаружили украинские корни. Прадед Александра ван дер Беллена - выходец из Украины.