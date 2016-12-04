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Выборы президента Австрии: "пророссийский" кандидат уже признал поражение

Воскресенье, 4 декабря 2016, 18:17

По данным предварительного подсчета голосов, на выборах президента Австрии побеждает бывший лидер "Зеленых" Александер ван дер Беллен.

Как сообщает DW, его оппонент Норберт Гофер уже признал поражение и поздравил победителя.

По данным предварительного подсчета, проведенного институтом SORA по заказу телеканала ORF, Ван дер Беллен приобретает 53,6% голосов против 46,4% у представителя "Австрийской партии свободы", правопопулиста Норберта Гофера.

Первые результаты голосования также показывают, что Ван дер Беллен смог кое-что добавить в поддержке по сравнению с предыдущим голосованием.

 

Как известно, первый тур президентских выборов состоялся в апреле 2016 года, в нем принимали участие шесть кандидатов: Гофер победил, набрав 36% голосов, Ван дер Беллен занял второе место.

Конституционный суд Австрии признал недействительными результаты выборов: они были отменены из-за нарушения процедуры подсчета избирательных бюллетеней в отдельных округах.

Норберт Гофер во время первой кампании часто применял антимиграционную риторику и был известен как умеренный евроскептик. Также во время кампании он высказался за срочное снятие санкций с РФ, за сотрудничество в энергетической сфере и за решение украино-российского кризиса на основе "права народов на самоопределение".

Ранее сообщалось, что у новоизбранного президента Австрии обнаружили украинские корни. Прадед Александра ван дер Беллена - выходец из Украины.

Темы: виборыАвстрияРосcия
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