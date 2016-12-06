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Боевик Захарченко заявил, что хочет завоевать Британию

Вторник, 6 декабря 2016, 14:54

Глава боевиков самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко заявил, что они должны захватить не только Киев и Берлин, но и Великобританию.

Об этом во вторник, 6 декабря, он сказал во время интервью, выложенного в сеть на канале YouTube.

"Я сейчас не говорю Киев. На самом деле нужно брать даже не Берлин. Нужно его пройти и взять Британию всю как таковую. Все зло нашей российской судьбы — это англосаксы", - заявил Захарченко.

Он добавил, что в случае захвата Великобритании наступит "золотой век России".

"Мы вернем под контроль ту территорию, которую потеряла Российская империя, плюс заберем свое, что должны были получить еще начиная с Крымской войны", - сказал Захарченко.

В то же время Захарченко заявил, что украинская сторона платит им за поставленное из оккупированной территории угля.

"Мы сейчас держим Украину за одно место тем, что можем им дать уголь зимой, а можем и не дать. То есть если у нас экономика будет хорошо развиваться, мы можем просто взять и притормозить продажу угля на Украину. Мы ж торгуем с Украиной, они платят", - заявил он.

"Они приходят, просят: "Дайте нам еще больше угля. Может, там еще какую-то веточку проложим, или давайте мы у вас электроэнергию будем покупать". Это есть, но Порошенко этого никогда не скажет. Потому что признать это, признать свое поражение", - рассказал боевик.

Ранее Захарченко заявивляв, что боевики могут претендовать на херсонскую область и другие "населенные пункты".

Украинская правда

Темы: ЗахарченкоДонбасс
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