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Кабмин хочет взыскать активы экс-главы МВД времен Януковича

Катерина ТищенкоПятница, 2 сентября 2022, 23:43
Кабмин хочет взыскать активы экс-главы МВД времен Януковича
Виталий Захарченко, фото Радио Свобода

Кабмин принял распоряжение, которое позволит взыскать в пользу государства имущество и активы бывшего министра внутренних дел Януковича – Виталия Захарченко.

Источник: Минэкономики

Детали: Соответствующим документом, утвержденным правительством 2 сентября, предлагается вынести на рассмотрение СНБО вопросы применения санкции к Захарченко в виде блокирования активов согласно изменениям в закон "О санкциях", которые вступили в силу 24.05.2022.

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В министерстве пояснили, что санкции в отношении Захарченко, в частности в виде блокирования активов, временного ограничения права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, были приняты решением СНБО от 26 февраля 2021 согласно законодательству, действующему в то время. Однако изменения к санкционному законодательству, вступившие в силу в мае 2022 года, содержат более мощные и эффективные инструменты применения санкций.

В частности, применение блокирования активов в новой редакции закона "О санкциях" позволяет Министерству юстиции обратиться в Высший антикоррупционный суд с представлением о взыскании активов. Также блокирование активов может распространяться не только на подсанкционное лицо, но и на людей, связанных с ним.

Отмечается, что вопрос о необходимости блокирования активов подсанкционных лиц, согласно действующим нормам законодательства, был актуализирован во время первого заседания Межведомственной рабочей группы по реализации государственной санкционной политики под председательством первого вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко.

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"Совсем скоро у украинцев будут хорошие, а отдельных представителей страны-агрессора, соответственно, не очень хорошие новости от Межведомственной рабочей группы и правительства", - анонсировала Свириденко.

Предыстория:

  • Захарченко подозревают в совершении и организации совершения в составе организованной преступной группировки ряда особо тяжких преступлений, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 в центральной части Киева в отношении митингующих и террористического акта 20 февраля 2014 на улице Институтской в ​​Киеве. Следователи установили, что провокаторов, которые атаковали майдановцев, лично координировал министр внутренних дел при Януковиче Виталий Захарченко.
  • Суд арестовал все украинское имущество и банковские счета бывшего главы МВД Виталия Захарченко.
  • В ноябре 2017 стало известно, что Интерпол снял с международного розыска бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-заместителя министра МВД Виктора Ратушняка.
  • В ноябре 2018 года сообщалось, что Захарченко подозревается в отмывании около 10,34 миллиардов гривен через Смартбанк.

Темы: Кабинет министровЗахарченкосанкции
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