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АТО: Боевики били 45 раз, обстреляли КПВВ "Марьинка"

Среда, 7 декабря 2016, 06:10

За прошедшие сутки боевики 45 раз открывали огонь по украинским позициям.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

На Донецком направлении из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали Авдеевку, Луганское и Светлодарск. По Луганскому огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и зенитных установок террористы неоднократно обстреливали Крымское, Новозвановку, Новоалександровку и Станицу Луганскую. Под огонь из стрелкового оружия попала Катериновка.

На Мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики вели огонь по Широкино, Чермалыку, Марьинке, Красногоровке, Талаковке и Водяному. Из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия - по Новотроицкому, Старогнатовке, Широкино, Гнутово и Павлополю.

Из автоматических гранатометов сепаратисты обстреляли КПВВ "Марьинка".

Темы: АТОДонбасс
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