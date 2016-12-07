АТО: Боевики били 45 раз, обстреляли КПВВ "Марьинка"
За прошедшие сутки боевики 45 раз открывали огонь по украинским позициям.
Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.
На Донецком направлении из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали Авдеевку, Луганское и Светлодарск. По Луганскому огонь вел снайпер.
На Луганском направлении из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и зенитных установок террористы неоднократно обстреливали Крымское, Новозвановку, Новоалександровку и Станицу Луганскую. Под огонь из стрелкового оружия попала Катериновка.
На Мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики вели огонь по Широкино, Чермалыку, Марьинке, Красногоровке, Талаковке и Водяному. Из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия - по Новотроицкому, Старогнатовке, Широкино, Гнутово и Павлополю.
Из автоматических гранатометов сепаратисты обстреляли КПВВ "Марьинка".