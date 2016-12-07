В столкновениях фанов в Киеве пострадали 10 иностранцев

В столкновениях футбольных болельщиков в Киеве пострадали 10 иностранцев, но от написания официальных заявлений в полицию они отказались.



Об этом сообщает в среду пресс-центр Национальной полиции Киева.



"В течение дня 6 декабря в период с 15:00 до полуночи, в столичную полицию от врачей поступило несколько сообщений о предоставлении медицинской помощи гражданам другого государства. С их объяснений, они получили телесные повреждения в ходе драки с неизвестными, однако от написания заявлений отказались", – говорится в сообщении.



Столкновения между болельщиками произошли на улицах Михайловской, Бассейной, а также на площади Спортивной и возле НСК "Олимпийский". В ходе конфликтов восемь иностранцев получили ушибы, еще двое – резаные раны.



"Все факты должным образом задокументированы, проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация данным событиям: в нескольких случаях следователи предварительно квалифицируют действия как хулиганство, в других – как нанесение легких телесных повреждений", – отметили в полиции.

Как известно, 6 декабря в центре Киева произошли столкновения футбольных болельщиков, потом стычки продолжились на стадионе "Олимпийский".

В шестом матче группового турнира Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" обыграло "Бешикташ" со счетом 6:0.

Во время проведения футбольного матча за порядком следили более 2000 правоохранителей столицы.

Украинская правда