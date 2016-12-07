За сутки в зоне АТО 5 бойцов ранены, 1 контужен – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции пострадали 6 военных.



Об этом на традиционном брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск не было, но пятеро бойцов получили ранения (Луганское - трое раненых в результате обстрела, Марьинка - 1, Светлодарск - 1). Кроме этого один военнослужащий во время вражеского обстрела на передовой получил контузию", – сообщил полковник.



По его словам, минувшие сутки отметились тем, что боевики увеличили количество обстрелов из тяжелого оружия.



Лысенко предположил, что, очевидно, это было своеобразное "поздравление" противника с Днем украинского войска.



Валентина Романенко, УП