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Боевикам предложили обмен в формате 228 на 42. Те против

Среда, 7 декабря 2016, 16:53

Украинская сторона во время переговоров в Минске в рамках гуманитарной подгруппы предложила донецким боевикам освободить 228 боевиков в обмен на 42 украинцев, которые удерживаются на оккупированном Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написала член этой подгруппе Ирина Геращенко.

"Сегодня ОРДО заявили, что в них содержится 42 украинцы. Мы высказали предложение немедленно передать 228 граждан (в случаях, где это позволяет законодательство и правовое поле), которых они спрашивали в своих запросах, ради немедленного освобождения этих 42 украинцев-героев, гражданских и военных. И потом работать дальше по поиску и освобождению всех остальных. В ответ услышали, что ОРДО готовы освободить лишь 8", – сообщила она.

Она добавила, что украинская сторона продолжает работу над тем, чтобы освободить всех 42 заложников, некоторые из которых 2 года незаконно содержатся в тюрьме.

По ее словам, луганские сепаратисты подтверждают наличие лишь 6 задержанных украинцев, зато требуют амнистировать и освободить свыше 440 человек.

Она добавила, что эти переговоры идут очень трудно, но шанс на компромисс есть.

"Украинская сторона готова к компромиссу и гуманизму в вопросе освобождения заложников, чтобы разблокировать этот процесс. Например, на официальное обращение ОБСЕ недавно была изменена мера пресечения в связи с тяжелой болезнью одному подсудимому И. П. за преступления, связанные с конфликтом. Мы обратились к ОРДО с просьбой так же проявить гуманизм и изменить меру пресечения И. Козловскому , а также тем 5 подросткам, что их держат за "диверсии", чтобы дети вернулись в семьи, проживающие в Донецке, кстати", – добавила Геращенко.

По ее словам, недавно Красный крест смог получить от 31 заложника на оккупированных территориях письма к родным, а родные , в свою очередь, передали заложникам передачи, однако боевики до сих пор не позволили доставить эти передачи.

Она также заявила, что сепаратисты вновь отказались открыть пункт пропуска "Золотое".

Украинская правда

Темы: АТОМинские соглашениязаложники
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