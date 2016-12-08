Британский парламент поддержал план правительства по Brexit

Палата общин британского парламента высказалась в поддержку пошагового плана правительства о выходе страны из состава Евросоюза.

Об этом сообщает BBC.

448 депутатов проголосовали "за", 75 - "против". Формальные переговоры с Брюсселем по поводу Brexit начнутся, таким образом, не позднее конца марта будущего года.

Со своей стороны, правительство Терезы Мэй обязалось обнародовать основные детали предстоящего переговорного процесса с руководством ЕС, не вдаваясь при этом в какие-либо подробности, разглашение которых может ослабить позиции Британии на переговорах.

Как известно, в эти дни в Верховном суде Британии продолжаются слушания по делу относительно необходимости согласия парламента для начала официальных переговоров о выходе страны из ЕС.

Предполагается, что переговоры об условиях выхода Британии из Евросоюза будут продолжаться около двух лет.