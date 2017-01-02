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У Трампа не уверены, что Обаме стоило вводить новые санкции против РФ

Понедельник, 2 января 2017, 00:28

Представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что не уверен в справедливости введенных в конце декабря американских санкций против России.

Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу АВС, передает "Интерфакс-Украина".

"Был ли этот ответ пропорционален предпринятым (Россией - ИФ) действиям? Может быть, да, а может, и нет. Тут надо все обдумать", - сказал он.

"По-моему, один из возникающих вопросов как раз заключается в том, зачем нам акция подобных масштабов", - добавил Спайсер, которому после инаугурации Трампа предстоит занять пост представителя Белого дома.

Как сообщалось, 29 декабря Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ. В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя.

Также, как стало известно, США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Они обязаны покинуть страну в течение 72 часов. Причиной указывается кампания преследования со стороны России против американских дипломатов в Москве.

Темы: СШАсанкции
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