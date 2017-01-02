АТО: 38 обстрелов, боевики били из тяжелых минометов

В зоне проведения АТО за минувшие сутки боевики 38 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов боевики обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное. Из 82-миллиметровых минометов они вели огонь по Павлополю, Широкино, Талаковке, Лебединскому и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Гнутово, Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому.

На Донецком направлении из тех же видов вооружения сепаратисты стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.

На Луганском направлении боевики вели огонь по украинским позициям из гранатометов вблизи Станицы Луганской, а из стрелкового оружия - возле Сизого.