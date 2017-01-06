Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за снегопадов движение транспорта ограничили уже в шести областях

Пятница, 6 января 2017, 17:38
Из-за снегопадов движение транспорта ограничили уже в шести областях

В связи со сложными погодными условиями, снегопадами и метелями в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Херсонской областях Украины введены ограничения для движения транспорта.

Об этом сообщает 6 января Управление безопасности дорожного движения Национальной полиции.

Так, согласно данным на 15:00 на территории Одесской области ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

На Николаевщине ограничено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

 
гсчс

На территории Херсонской области ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью в г.. Херсон).

С 15.00 в Кировоградской области запрещено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

Кроме этого по данным "Укравтодора", с 16 часов 6 января на автодорогах общего пользования Черкасской области вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского траспорта.

Национальная полиция просит водителей с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины и быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодадорогитарифы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: