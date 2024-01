ООН не принимала решения о признании стран Балтии северной Европой

Распространенные некоторыми СМИ сообщения о том, что ООН официально признала Латвию, Литву и Эстонию северной Европой, исключив из списка стран субрегиона восточной Европы, оказались фейком.

Первоисточником для таких сообщений стал твит с подтвержденного аккаунта латвийского евродепутата, Артиса Пабрикса, бывшего главы МИД и Минобороны.

UN officially changes Status of Baltic states from Eastern Europe to Northern Europe. This is where we belong. https://t.co/7cPfLgWOML