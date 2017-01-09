Боевик "ДНР" устроил стрельбу в Москве

Боевик "ДНР" в Москве застрелил соседа, открыл стрельбу на детской площадке и ранил двух полицейских.

Как сообщили в пресс-слжбе Следственного комитета Москвы, 26-летний мужчина убил человека, после чего скрылся с места происшествия.

"Сотрудники полиции приняли меры к задержанию возможного подозреваемого, который оказал им сопротивление и произвёл выстрелы по наряду вневедомственной охраны. После чего подозреваемый покончил жизнь самоубийством. В результате два сотрудника получили ранения", - говорится в сообщении СК.

В то же время, как сообщил российский телеканал РЕН ТВ, преступник был боевиком "ДНР". Он провел на Донбассе 5 месяцев, воевал на стороне террористов, а затем был инструктором.