В АТО в среду снова потери

По оперативной информации, в зоне АТО в среду погибли двое бойцов, еще двое получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями по установлению режима прекращения огня. Противник продолжает обстрелы украинских позиций в Авдеевке, Шахте Бутовке, Песках, Водяном, Марьинке, Красногоровке и Новогригорьевке, применяя реактивные системы залпового огня, танки, артиллерию, минометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

"По предварительной информации, по состоянию на 14.00 среди украинских защитников есть потери. Двое военнослужащих погибли и двое ранены", - добавили в сообщении.

Это первые потери этих суток.

Украинская правда