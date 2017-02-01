Сенат утвердил на должность госсекретаря США Рекса Тиллерсона

Сенат США официально утвердил бывшего руководителя нефтяной корпорации Exxon Mobil Рекса Тиллерсона на пост главы Госдепартамента США.

Кандидатуру господина Тиллерсона поддержали 56 сенаторов, против него высказались 43, пишет BBC.

Предлагая 64-летнего экс-руководителя Exxon Mobil в госсекретари, президент Дональд Трамп назвал его одним из "самых опытных бизнес-лидеров" в мире.

По словам американского президента, Тиллерсон имеет "богатый опыт и глубокое понимание геополитики".

Считается, что Тиллерсон имеет хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, и это вызывает тревогу среди демократов и некоторых республиканцев.

Государственный секретарь фактически является главным американским дипломатом, ответственным за внешнюю политику правительства.

Сам Тиллерсон, который не имеет опыта работы в государственных органах, ранее заявлял, что считает почетным предложение занять эту должность и добавил, что разделяет видение господина Трампа по "восстановлению авторитета внешней политики Соединенных Штатов".