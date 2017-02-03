СБУ обнародовала разговор, который свидетельствует об обстреле из жилых районов Донецка

Служба безопасности Украины обнародовала телефонный разговор бывшего экс-главы "народного совета" незаконного вооруженного формирования "ДНР" Андрея Пургина и "депутата" того же фейкового совета Татьяны Дворядкиной.

Согласно информации СБУ, этот разговор подтверждает, что террористы ведут обстрелы подконтрольных украинской власти территорий из жилых кварталов Донецка.

"Перехваченные разговоры легализованы следствием и будут приобщены к уголовному делу о создании террористической организации "ДНР", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, за период обострения ситуации в Авдеевке, с 29 января, Вооруженные силы Украины потеряли 10 бойцов, еще 66 военнослужащих получили ранения в результате обстрелов.



В целом боевики совершили около 40 длительных обстрелов украинских позиций и выпустили около 6000 снарядов.



В пятницу Генеральный штаб обнародовал хронологию обострения в зоне АТО в период с 29 января по 3 февраля.

Украинская правда