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В Киеве нашли арсенал боеприпасов

Суббота, 4 февраля 2017, 11:54

В Киеве в подсобном помещении паркинга обнаружили арсенал боеприпасов.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, боеприпасы изъяли в рамках проведения санкционированного обыска по согласованию с СБУ и прокуратурой, поскольку в милицию поступила оперативная информация о том, что по указанному адресу может храниться оружие.

 

При проведении проверки правоохранители обнаружили гранату "РГД-5" без запала, светло-шумовую ракету, одну подствольного гранату для автомата Калашникова и две дымовые шашки.

 

Кроме этого, полицейские изъяли 233 патрона калибра 7,62 мм, 16 дымовых зарядов, четыре банки с порохом, магазин для пистолета и детали к автомату Калашникова.

 

Все изъятые предметы направлены на соответствующие экспертизы.

 

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Владельца, происхождение и цель хранения боеприпасов выяснит следствие.

Темы: Киев
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