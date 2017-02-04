В Херсонский области военный торговал украденными боеприпасами

СБУ совместно с прокуратурой разоблачили военнослужащего одной из воинских частей Херсонской области, который занимался торговлей похищенных из хранилища в/ч боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители задержали злоумышленника вблизи места дислокации части при попытке продажи двух гранат и семи противотанковых мин. Каждая из мин содержит около семи кг взрывчатого вещества - тротила.

Фото пресс-службы СБУ

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.