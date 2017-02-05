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А Авдеевке есть газ и тепло, вода по графику - Жебривский

Воскресенье, 5 февраля 2017, 10:41
А Авдеевке есть газ и тепло, вода по графику - Жебривский

В Авдеевке Донецкой области есть газ и теплоснабжение, вода подается по графику.

Об этом сообщил в воскресенье в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Газ и теплоснабжение в квартирах Авдеевки есть, воду подаем по графику. Больница и Укртелеком работают в штатном режиме. Подразделения национальной полиции работают в усиленном режиме для обеспечения порядка в городе", - написал он.

По словам Жебривского, ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно, но были единичные обстрелы на окраинах города.

Он также сообщил, что за 7 дней обострения ситуации - от 29 января по 4 февраля - из города выехало 248 человек.

"Сегодня утром отправили из Авдеевки один автобус с жителями, которые изъявили желание покинуть город. Сегодня на выезд было записано 36 человек, из них- 18 взрослых, 18-детей. Какого-то ажиотажа на выезд из города нет. Людей, которые выезжают из Авдеевки, размещают преимущественно в санаториях "Святые Горы", "Изумрудный городок" и "Жемчужина Донетчины", - написал Жебривский.

Он также привел обновленные данные по разрушениям, нанесенным боевиками от 31 января.

"По состоянию на 8:00 5 февраля задокументировано 179 повреждений разной степени в частных домах и квартирах города. Из них - 133 в частном секторе, 25 квартир в многоэтажках. Повреждены также 7 частных гаражей, 3 автомобиля, магазин и железнодорожные пути на станции Авдеевка", - сообщил председатель Донецкой ОВЦА.

Вместе с тем, Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что по состоянию на 10:00 5 февраля из города Авдеевка эвакуированы 290 человек (из них 42 человека пожилого возраста и 135 детей), в течение суток - 24 человека (из них 11 детей).

В настоящее время в мобильные пункты обогрева, с начала их функционирования, обратились 10580 человека, питание осуществляется 3 полевыми кухнями. Организована и проводится выдача населению города гуманитарной помощи в виде продуктовых и промышленных наборов в пакетах, выдано 5133 наборов. За сутки выдано 7 т овощей, 800 буханок хлеба, одеяла, матрасы и свечи.

Украинская правда

Темы: Авдеевка
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