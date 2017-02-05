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В субботу в Авдеевке было спокойнее, ранены двое военных

Воскресенье, 5 февраля 2017, 12:00
В субботу в Авдеевке было спокойнее, ранены двое военных

За прошедшие сутки погибших в результате боевых действий среди украинских военных нет, двое получили ранения в Авдеевке.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

Он отметил определенную деэскалацию ситуации в зоне АТО в субботу.

"Вчера впервые за неделю в Авдеевке боевые действия вышли из круглосуточного режима. С перерывами, противник вел огонь около 11 часов, остаток дня было относительно спокойно. Во время каждого обстрела оккупанты применяли тяжелое вооружение", - сообщил Мотузяник.

По его словам, обстановка несколько обострилась после 16 часов. Противник двумя группами (в каждой - около 10 человек) атаковал украинские позиции с восточного и юго-восточного направлений.

"Бой длился несколько часов и завершился удачно: мы удержали опорный пункт, и не понесли потерь. Атака сопровождалась массовым обстрелом со стороны Ясиноватой. Противник использовал все имеющееся тяжелое вооружение, кроме "Градов", - сказал представитель Минобороны.

По его словам, на Донецком направлении было зафиксировано 14 обстрелов, 9 из которых из тяжелого вооружения. На Луганском направлении - 12 обстрелов, половина из тяжелого оружия. На Мариупольском направлении - 25, 4 из них с применением тяжелого вооружения.

Украинская правда

Темы: АТОАвдеевка
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