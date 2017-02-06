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Для Порошенко важно встретиться с Трампом раньше Путина - Марчук

Понедельник, 6 февраля 2017, 14:36

Президенту Петру Порошенко необходимо поторопиться и провести встречу с новым лидером США Дональдом Трампом раньше, чем это сделает президент РФ Владимир Путин.

Такое мнение высказал представитель Украины в подгруппе безопасности на Минских переговорах Евгений Марчук в интервью Liga.net.

"Думаю, что практические компоненты будущих украинско-российских отношений будут детально обговорены во время предстоящего визита Петра Порошенко в США, о котором достигнута договоренность. Очень важно, состоится ли он раньше встречи Трампа с Путиным", - заявил он.

По словам Марчука, недавний телефонный разговор украинского и американского президентов вселяет надежды.

"Важен просто сам факт такого разговора. К тому же, расширение стратегического партнерства, помощь в установлении мира вдоль украинско-российской границы, взаимная обеспокоенность последним обострением обстановки в районе Авдеевке. Отлично… Кроме всего прочего, результаты разговора это сильный сигнал европейским лидерам, особенно членам нормандской четверки", - заявил минский переговорщик.

Однако, считает он, "позитивный фон" этого разговора ни в коем случае не должен нас расхолаживать. "Циничная логика реальной, хотя и замаскированной войны России против Украины не дает нам ни малейших оснований для расслабления", - подчеркнул Марчук.

Он предложил подождать первых результатов этого разговора, а также реакции российского руководства на них. "Не исключаю несимметричного ответа России в виде очередной эскалации", - предупредил представитель Украины в Минске.

Также Марчук советует не надеяться на многое в отношениях с США.

"И если кто-то полагает, что новый президент США Трамп сейчас только и думает, как бы напрямую влезть в горячий военный конфликт Украины и России, то он очень ошибается. Мы пока должны радоваться тому, что новый постпред США в ООН Никки Хейли, то есть представитель нынешней администрации Трампа, выступила на последнем заседании Совета безопасности ООН в поддержку Украины и, по существу, повторила прежнюю позицию США - и в отношении Крыма, и войны на Донбассе, также в отношении санкций. Хороший сигнал, но это только начало", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в ночь с 4 на 5 февраля Порошенко провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого обсуждалась эскалация боевых действий на Донбассе. Трамп пообещал, что США будут работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь восстановить мир вдоль границы.

Как известно, на днях в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что уважает Путина. "Я уважаю его, но я уважаю многих людей. Это не значит, что я смогу с ним поладить", - сказал он.

Это интервью вызвало шквал критики со стороны американских политиков. Нового президента обвинили в легкомысленном отношении к фактам политических убийств в России и вторжения Москвы в Украину.

Темы: ТрампПорошенкоПутин
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