Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Маккейн о Путине: нет никакого морального равенства между этим мясником и США

Среда, 8 февраля 2017, 03:45

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн резко раскритиковал попытки говорить о моральной тождественности действий России и США.

Об этом сообщает CNN.

Во время выступления в Сенате Маккейн говорил о российском оппозиционере Владимира Кара-Мурзе, который недавно был госпитализирован с отравлением.

"Владимир знал, что (президент России Владимир) Путин является убийцей. И он убийца. И он вполне может быть следующей мишенью. Владимир знал, что нет никакой моральной тождественности между Соединенными Штатами и путинской Россией", - сказал Маккейн, который является критиком риторики Трампа в отношении России.

"Нет никакой моральной эквивалентности между этим мясником и головорезом полковником КГБ и Соединенными Штатами Америки, страной, которую Рональд Рейган называл сияющим городом на холме. И говорить о какой-то моральной эквивалентности между двумя странами является проявлением или ужасной дезинформированности, или невероятной предвзятости", - заявил Маккейн.

Маккейн во время выступления перечислил ряд других погибших критиков Путина и журналистов, в убийстве которых подозревают российское правительство.

Это заявление Маккейна состоялась после того, как в интервью Fox News президент США заявил об уважении к Путину. При этом, когда Трампу напомнили о связи Путина с политическими убийствами журналистов и оппозиционеров, он ответил, что есть много убийц и США не такая невинная страна, по сути, приравняв действия двух стран.

Темы: ТрампПутинСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Трамп
Суд над Трампом по секретным документам начнут в разгар президентской кампании
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: