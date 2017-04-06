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Сутки в АТО: Боевики не соблюдают "тишину", двое военных ВСУ ранены

Четверг, 6 апреля 2017, 06:43

За минувшие сутки зафиксировано 29 обстрелов позиций украинских сил боевиками. В результате двое военных ВСУ получили ранения.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

"Провокационные обстрелы позиций сил АТО не прекращаются. Несмотря на все договоренности, российско-террористические подразделения режима "Тишины" не соблюдают", - говорится в сообщении.

Наибольшую огневую активность боевики вели возле Мариуполя. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты вели огонь по позициям украинских войск в районе Красногоровки. По опорным пунктам вблизи Павлополя и Водяного террористы били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Силы АТО в Марьинке боевики обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Новотроицкого, Красногоровки и Водяного активно "работали" снайперы боевиков.

На Донецком направлении наибольшее количество обстрелов было зафиксировано под Авдеевкой. Здесь силы АТО террористы неоднократно обстреливали из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По украинским позициям в районе Зайцево и Песков боевики били из пулеметов и стрелкового оружия, также здесь огонь вели снайперы.

На Луганском направлении из минометов калибра 120 мм были обстреляны украинские позиции вблизи Сизого, а из станковых противотанковых гранатометов боевики вели огонь по ВСУ в Новоалександровке.

"Несмотря на вооруженные провокации, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "Тишины" и огонь в ответ не открывали", - подчеркнули в штабе.

Темы: АТОДонбасс
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