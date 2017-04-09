Взрывы в Египте: 43 жертвы, военных привлекли к защите инфраструктуры
В результате взрывов в двух церквях Египта в городах Александрия и Танта погибли 43 человека.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на местных чиновников.
В частности отмечается, что в Танте погибли 27 человек. В Александрии - 16 человек, в т.ч. трое сотрудников полиции. Здесь взрыв произошел в результате действий смертника, взорвавшего себя, когда полицейские не позволили ему войти в церковь.
Также, как сообщает AFP, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который является верховным главнокомандующим ВС страны, отдал приказал военным подключиться к защите "жизненноважной инфраструктуры" государства в связи с терактами в церквях.
#BREAKING Egypt's Sisi orders military to protect 'vital infrastucture' after IS group bombings hit two churches— AFP news agency (@AFP) April 9, 2017
В Египте объявлен трехдневный траур.
Ответственность за два теракта взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Украинская правда