В первый день мая 5 военных ВСУ получили ранения - АТО

В понедельник подразделения российско-оккупационных войск 25 раз открывал огонь по силам АТО, 5 военнослужащих ВСУ получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО по состоянию на 18:00 1 мая.

По данным штаба, в отдельных случаях силы АТО открывали огонь в ответ.

На Приморском направлении по позициям возле Павлополя боевики били из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия, возле Марьинки - из минометов калибра 82-мм.

Также обстрелы велись по силам АТО у Красногоровки, н.п. Гнутово, Талаковка, Широкино и Водяное.

На Донецком направлении из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляны позиции сил АТО возле Луганского, из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Верхнеторецкого, стреляли по опорным пунктам возле Новгородского, Авдеевки, Зайцево и шахты "Бутовка".

На Луганском направлении боевики вели огонь близ Новозвановки.