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Деканоидзе вернула гражданство Грузии - СМИ

Вторник, 2 мая 2017, 21:28

Экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе вернула гражданство Грузии.

Об этом пишет местное издание "Грузия Online".

"Как отмечают в администрации президента, гражданство Грузии Хатии Деканоидзе, которая является гражданкой Украины, было выдано с соблюдением всех требований закона. Деканоидзе сначала обратилась с просьбой о предоставлении гражданства в Минюст, окончательное же решение принял президент 12 апреля", - говорится в сообщении.

Как известно, Хатия Деканоидзе лишилась гражданства Грузии после того, как была назначена на государственную должность в Украине.

Больше о должности и  отставке Деканоидзе читайте в материале "Варягам здесь не место. Почему идет Хатия Деканоидзе".

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Темы: ДеканоидзеГрузия
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