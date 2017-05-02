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СЦКК: Боевики обстреливают окраины Авдеевки и объекты инфраструктуры

Вторник, 2 мая 2017, 22:52
СЦКК: Боевики обстреливают окраины Авдеевки и объекты инфраструктуры

В течение 2 мая незаконные вооруженные формирования ОРДО неоднократно совершали обстрелы участков местности вблизи Авдеевки, позиций ВСУ и ключевых объектов инфраструктуры.

Об этом говорится в заявлении СЦКК, которую обнародовал пресс-центр штаба АТО.

"Начиная с 17:20 противник применил 4 мины калибра 120 мм, 12 мин калибра 82 мм, СПГ, РПГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, что является грубым нарушением "Минских соглашений" о запрещении применения тяжелых типов вооружений. Все попытки СЦКК о заведении зеркального режима прекращения огня были напрасными, поскольку НЗФ ОРДО реализуют собственные амбиции", - говорится в заявлении.

Кроме того вечером 2 мая исчезло электроснабжение на Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает питьевой водой более 600 тыс. мирных жителей Авдеевки, Ясиноватой и Донецка.

Информация по эвакуации персонала ДФС уточняется.

По данным СЦКК, перебои возникли на линии электропередач "Макеевка-Авдеевский коксохимический завод".

"Начиная с 21 апреля украинская сторона, через представителей российской стороны СЦКК, неоднократно обращалась с запросами о предоставлении гарантий безопасности жизни и здоровью сотрудникам ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" во время обследования и проведения аварийно-восстановительных работ на линии электропередач "Макеевка-АКХЗ №2". В результате такие гарантии предоставлены не были. Предварительно можно предположить, что именно на этом отрезке электропередач произошла аварийная ситуация", - сообщили в СЦКК.

В Совместном центре отметили, что такими действиями незаконные вооруженные формирования ОРДО "сознательно создают предпосылки для дальнейшего обострения конфликта и ухудшения гуманитарной ситуации на Донбассе".

Украинская правда

Темы: АТОАвдеевка
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