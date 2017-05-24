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Среда, 24 мая 2017, 13:34

Украине следует разработать законодательство, которое будет регулировать привлечение международной помощи, и ввести соответствующие отчетность и контроль за ее использованием.

Об этом говорится в исследовании "Совершенствование системы: как повысить эффективность помощи в сфере обороны" Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны и Transparency International Defence and Security Великобритания.

В исследовании отмечают, что Украине следует обеспечить прозрачность в сфере Государственного оборонного заказа и приоритетных направлений развития обороны.

"Вы должны помнить, что вы в состоянии войны. Но это не должно означать, что вы за пеленой секретности", - сказал член НАКО, генерал-полковник Британской армии Тимоти Эванс на презентации проекта.

Эванс также отметил, что должна быть прозрачность в плане финансирования, закупок и роли "Укроборнпрома". Из-за непрозрачности процесса закупок и их планирования доноры не могут определить, в чем больше всего нуждается Украина.

Также в исследовании говорится, что всего с начала войны на Донбассе международную помощь для обороны Украина получала от 18 стран.

"Только США, начиная с 2014 года, оказали техническую помощь в размере 658 млн долларов. Это 7% от всего военного бюджета Украины", - сказала член НАКО, главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева.

Для исследования НАКО провел 15 интервью с представителями государств-доноров, около 12 - с военнослужащими, 4 - с волонтерами.

В исследовании НАКО подготовил рекомендации по реформированию предоставления международной помощи. Среди них:

1. Большая часть Государственного оборонного заказа должна быть прозрачной для доноров и общества. Для этого украинский парламент должен внести изменения в закон "О государственной тайне". Также должен быть снижен уровень секретности по бюджетированию и закупок в оборонной сфере и четко прописана роль государственного концерна "Укроборонпром" в этом процессе. 

2. Нужно ввести единую нормативно-правовую базу для управления международной помощью, поступающей в Украину для сил обороны. На сегодня этот процесс регулируется различными нормативно-правовыми актами. Поступления всей международной помощи должно регистрироваться в Министерстве обороны Украины. Планированием и координацией международной помощи должен заниматься отдельный орган. 

3. Страны-доноры должны сформулировать перед властью Украины четкие критерии по уменьшению коррупционных рисков в секторе обороны.

Украинская правда

Темы: армияМинобороны
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