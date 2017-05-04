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Экс-регионал Макеенко стал единственным владельцем телеканала "Тонис"

Четверг, 4 мая 2017, 11:44
Экс-регионал Макеенко стал единственным владельцем телеканала Тонис

Бывший регионал, экс-глава Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко стал единственным владельцем телеканала "Тонис".

Соответствующая информация содержится в Едином государственном реестре юридических и физических лиц, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным реестра, размер взноса В.Макеенко в уставный фонд составляет 16,7 млн грн.

Директором телеканала остался Александр Бутко.

Как сообщалось, в марте этого года Макеенко стал владельцем 9,5% телеканала "Тонис". На тот момент 80% уставного капитала оставалось за ООО "Тонис" (размер взноса – 13 млн 385 тыс. грн), 9,5% - у В.Макеенко (размер взноса – 1 млн 589 тыс. 468 грн), 10% остается у А.Бутко (размер взноса – 1 млн 673 тыс. 125 грн), 0,5% - у В.Бирзула (взнос – 83 тыс. 656 грн).

В марте телеканал также объявил, что основным направлением канала будет информационно-аналитическое вещание. На нем будут работать телеведущие Евгений Киселев и Матвей Ганапольский. 

Больше читайте в статье: "На пороге медийного передела. Почему Княжицкий продает, а друг президента покупает канал".

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Темы: телевидение
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