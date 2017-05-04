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Луценко о решении Интерпола относительно Януковича и Ко: Проблему решим

Четверг, 4 мая 2017, 14:49

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что у прокуратуры есть пути привлечения к ответственности должностных лиц, которых Интерпол снял с международного розыска.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в четверг.

"Сторонникам Януковича и зрадофилам не стоит радоваться решению Интерпола о снятии с розыска Януковича, Онищенко, Клюева. И эту проблему мы решим", - написал он.

"Или убедим Печерский суд принять решение в соответствии с требованиями нового руководства Интерпола. Или получим в суде приговор и объявим вип-беглецов в розыск для отбывания наказания", - добавил Луценко.

Как известно, 3 мая стало известно, что Интерпол прекратил розыск бывшего президента Виктора Януковича.

Также он снял с розыска еще одного чиновника времен Януковича - бывшего секретаря СНБО и главу АП - Андрея Клюева.

Интерпол также снял с розыска народного депутата Александра Онищенко и экс-министра энергетики Януковиче - Эдуарда Ставицкого.

Украинская правда

Темы: ЯнуковичИнтерполЛуценко
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