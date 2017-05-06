Сутки в АТО: Боевики били 63 раза, 5 военных ВСУ ранены

За минувшие сутки боевики 63 раза открывали огонь по позициям сил АТО, в результате чего 5 украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Приморском направлении из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли опорные пункты вблизи Павлополя. 120 мм минометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие сепаратисты применяли по позициям возле Гнутово, а минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, противотанковые гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие - по опорным пунктам неподалеку Марьинки.

Из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы били по ВСУ в Водяном, а из вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров вели огонь по Красногоровке.

Позиции сил АТО под Широкино и Богдановкой боевики обстреливал из стрелкового оружия, а опорные пункты неподалеку Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов. Гранатометы и стрелковое оружие сепаратисты применяли по украинским позициям возле Новотроицкого и Лебединского. В районе Водяного действовали снайперы.

На Донецком направлении из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров террористы накрывали украинские позиции неподалеку Верхнеторецкого, а из 82 мм минометов били по опорным пунктам вблизи Луганского.

Из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов и пулеметов боевики вели огонь по позициям возле Песков. Из 120 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия сепаратисты били по силам АТО в Авдеевке, а из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров – в Троицком.

Из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия боевики били по ВСУ в Зайцево. Из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров были обстреляны украинские позиции возле Каменки.

На Луганском направлении 120 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие террористы применили по позициям под Крымским, а минометы калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы больших калибров - по опорным пунктам вблизи Новозвановки.

Из 82мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики били по ВСУ в Троицком. Из противотанковых гранатометов обстреливали украинские позиции под Новоалександровкой, а из стрелкового оружия и гранатометов различных систем – опорные пункты в районе Донца и Желтого.