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В Киеве нашли тайник с противотанковыми гранатометами

Суббота, 6 мая 2017, 15:28

На территории лесопарковой зоны в Голосеевском районе Киева сотрудники СБУ совместно с полицией обнаружили тайник с противотанковыми гранатометами и патронами.

Об этом 6 мая сообщили в Службе безопасности.

В частности, выявлено 2 противотанковые гранаты РПГ-22, 4 выстрела к гранатомету РПГ-7, 40 выстрелов ВОГ-25 к подствольному гранатомету и 160 патронов калибра 12,7 мм.

 

Полиция открыла уголовное производство по ст. 263 УК Украины, проводятся следственные действия.

Кроме того, пресс-служба СБУ сообщила об обнаружении тайника с военными средствами поражения в Донецкой области.

Из тайника, который был обустроен в заброшенном здании на окраине села Тимофеевка Покровского района, оперативники спецслужбы изъяли три реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, два кило тротила в шашках, восемь гранат РГД-5 и Ф-1, пятнадцатиметровый детонирующий шнур, зажигательную трубку ЗТП-300, а также около тысячи патронов различного калибра.

Средства поражения переданы на учет одного из подразделений ВС Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Темы: КиеворужиеСБУ
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