Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Праге протестовали против приезда российских байкеров

Воскресенье, 7 мая 2017, 05:43

В центре Прага 6 мая активисты протестовали против приезда в Чехию участников мотоклуба "Ночные волки", которые в начале мая традиционно устраивают мотопробег по случаю годовщины победы над нацизмом.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Примерно 30 человек с крымско-татарскими, украинскими, чешскими флагами, флагами НАТО и Евросоюза раздавали прохожим листовки, в которых говорилось о поддержке клубом аннексии Крыма и финансировании "Ночных волков" из российского государственного бюджета.

На Вацлавской площади был развернут огромный плакат с надписью "Чехам хорошо известно, какая она - "дружба" правителей России".

В этом году чешские власти не согласовала проезд байкеров из России на центральной площади Праги. Свои основные мероприятия мотоциклисты провели на Ольшанском кладбище, где возложили цветы к могилам погибших во время Второй мировой войны солдат и помолились в церкви.

После Праги "Ночные волки" собираются посетить в Чехии захоронения Второй мировой войны в городе Дечин, а затем отправятся в Германию. Против их приезда планируют протестировать и в Берлине.

Темы: ЧехияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Чехия
Президент Чехии заявил, что "окно возможностей" на фронте есть до конца года – потом переговоры
Почти половина чехов не верят, что украинское контрнаступление приблизит конец войны
Зять главного ракетостроителя России живет в Праге - СМИ
Последние новости
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:55
OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:40
"Укрпочта" продолжила обмен ламп: для обмена доступно 7 млн светодиодов
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
10:35
Hyundai продал завод в Китае за 225 миллионов долларов
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
Все новости...
Реклама: