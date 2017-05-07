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В Киеве охранника супермаркета ранили выстрелом, стрелок задержан

Воскресенье, 7 мая 2017, 17:11

В Киеве на площади Спортивной охранника супермаркета ранили в живот выстрелом из оружия, стрелок задержан. 

Об этом сообщила пресс-секретарь столичного главка Нацполиции Оксана Блищик.

"ЧП произошло в Печерском районе на площади Спортивной. В 15:30 правоохранители получили сообщение о стрельбе в супермаркете. Предварительно установлено, что покупатель взял с полки бутылку напитка, а когда подошел к кассе, она разбилась. Охрана супермаркета пригласила его в свое служебное помещение. Там мужчина достал оружие, сделал несколько выстрелов и ранил охранника в живот", - отметила она.

Злоумышленник - киевлянин 1969 года - задержан, оружие изъято, потерпевший доставлен в больницу. Данные о состоянии раненого уточняются.

Событие зарегистрировано, решается вопрос правовой квалификации и открытия уголовного производства.

Темы: Киевполиция
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