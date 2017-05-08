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В Одессе демонтировали памятный камень маршалу Жукову

Понедельник, 8 мая 2017, 05:24

Вечером в воскресенье, 7 мая, общественные активисты Одессы заставили власть убрать памятный камень маршалу Георгию Жукову.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Камень на проспекте Небесной сотни был установлен накануне сторонниками запрещенной Коммунистической партии.

На мраморном камне была надпись на русском языке: "здесь будет установлен памятник маршалу Победы, герою Советского Союза Г.К. Жукову от благодарных ветеранов и жителей города-героя Одессы при поддержке ГК КПУ".

После споров активистов с полицейскими на место происшествия прибыли коммунальщики, с помощью техники они демонтировали камень.

 
Сергей Стерненко в Facebook

Темы: Одесса
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