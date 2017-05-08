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В Марьинке женщина получила огнестрельное ранение

Понедельник, 8 мая 2017, 20:38

Местную жительницу ранены в понедельник в Марьинке Донецкой области.

Об этом в понедельник сообщает местное управление полиции.

"Установлено, что местная жительница была ранена на собственном огороде по ул. Октябрьской, 69. Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Согласно информации, женщина получила огнестрельное ранение около 15.00 на своем огороде.

"Пострадавшая госпитализирована в больницу Курахово, где медики оказали ей помощь. Ее жизни ничего не угрожает", - сообщили в полиции, указав, что по факту уже открыто уголовное производство по статье "террористический акт".

Украинская правда

Темы: ДонбассАТО
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