ОБСЕ призвала Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Линк призвал правительство Беларуси ввести мораторий на смертную казнь.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Линк заявил, что применение смертной казни "совершенно недопустимо" в Европе, где "большинство стран признает это наказание жестоким и бесчеловечным".

Беларусь – единственная европейская страна, где применяется смертная казнь. Недавно там привели в исполнение приговор жителю Гомеля Сергею Вострикову. Его признали виновным в жестоких убийствах и изнасилованиях. Востриков стал первым казненным в 2017 году.

Amnesty International отмечает, что в 2016 году после 17-месячного перерыва в Беларуси казнили как минимум четырех человек. По данным правозащитников, в настоящее время в стране есть еще двое заключенных, приговоренных к высшей мере.

С 1991 года в Беларуси казнены более 400 человек. Лишь в одном случае власти заменили смертный приговор на пожизненное заключение.