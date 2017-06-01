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Филарет: Гузар остановил борьбу между православными и греко-католиками

Четверг, 1 июня 2017, 13:42

Бывший глава Украинской Греко-Католической Церкви Любомир Гузар за годы своего руководства наладил хорошие отношения между православными и греко-католиками.

Об этом заявил патриарх Филарет, передает телеканал "112 Украина".

По его словам, в начале 90-х годов в Галичине между верующими двух конфессий были конфликты.

"Он возглавлял УГКЦ чуть больше 10 лет. Именно в его времена наладились хорошие отношения между Православной Церковью и УГКЦ, а как мы хорошо знаем, в начале 90-х годов была жестокая борьба в Галиции между православными и греко-католиками. Когда стал кардиналом Любомир Гузар, то наступило примирение", - сказал он.

"Он был глубоко верующей личностью, его характер был мягкий. Он был кроток ко всем, что способствовало налаживанию таких хороших отношений", - заявил патриарх Филарет.

Также Филарет напомнил, что основал с Любомиром Гузаром так называемую "Инициативную группу 1 декабря", чтобы призвать общественных деятелей, политиков к содействию примирению в Украине.

Как известно, 31 мая на 85-м году жизни скончался глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар.

Любомир Гузар. Человек с ангелом на плече

Темы: Филаретцерковь
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