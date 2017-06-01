Гройсман: Юлия Тимошенко – это прошлое украинской политики

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал народного депутата Юлию Тимошенко прошлым украинской политики.

Такое заявление он сделал в четверг, отвечая на вопросы журналистов в Мариуполе Донецкой области.

"Юля Тимошенко для меня не является оппонентом, потому что она – прошлое украинской политики", - сказал глава правительства.

Премьер напомнил, что именно Тимошенко подписала соглашение с российским "Газпромом", в котором было прописано условие "бери или плати".

"Фактически она нас посадила на иглу России и еще кандалами нас приковала к трубе "Газпрома". Это был ее сговор с Российской Федерацией", - подчеркнул он.

Гройсман добавил, что решение Стокгольмского арбитража, которое отменило это "ужасное для Украины" условие, раскрывает "фальшь и неприязнь к нашей стране" со стороны Тимошенко.

Как сообщалось, 31 мая НАК "Нафтогаз Украины" получил решение Стокгольмского арбитража о том, что требования "Газпрома" к "Нафтогазу" по условию "бери или плати" полностью отменены.

Евгений Кизилов, УП