Гройсман: Юлия Тимошенко – это прошлое украинской политики
Премьер-министр Владимир Гройсман назвал народного депутата Юлию Тимошенко прошлым украинской политики.
Такое заявление он сделал в четверг, отвечая на вопросы журналистов в Мариуполе Донецкой области.
"Юля Тимошенко для меня не является оппонентом, потому что она – прошлое украинской политики", - сказал глава правительства.
Премьер напомнил, что именно Тимошенко подписала соглашение с российским "Газпромом", в котором было прописано условие "бери или плати".
"Фактически она нас посадила на иглу России и еще кандалами нас приковала к трубе "Газпрома". Это был ее сговор с Российской Федерацией", - подчеркнул он.
Гройсман добавил, что решение Стокгольмского арбитража, которое отменило это "ужасное для Украины" условие, раскрывает "фальшь и неприязнь к нашей стране" со стороны Тимошенко.
Как сообщалось, 31 мая НАК "Нафтогаз Украины" получил решение Стокгольмского арбитража о том, что требования "Газпрома" к "Нафтогазу" по условию "бери или плати" полностью отменены.
Евгений Кизилов, УП