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Маск отказался быть советником Трампа из-за выхода из Парижского соглашения

Пятница, 2 июня 2017, 01:38

Американский предприниматель Илон Маск отказывается от участия в совете при Белом доме в связи с выходом США из Парижского климатического соглашения.

Об этом он написал в twitter сразу после того, как президент США Дональд Трамп объявил об  отказе от участия в климатическом пакте, пишет DW.com.

"Я выхожу из президентского совета. Изменение климата - это реальность. Отказ от Парижа не на пользу ни Америке, ни миру", - написал он.

Маск - соучредитель таких известных на весь мир компаний, как Tesla, SpaceX и PayPal - консультировал Белый дом по нескольким вопросам: по теме бизнеса и создания новых рабочих мест, а также инфраструктурным вопросам. Ранее он предупреждал, что прекратит сотрудничество с администрацией президента в случае отказа США от выполнения международного соглашения по климату.

Как сообщалось, Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения 1 июня. При этом он заявил, что намерен договариваться о новых условиях климатического соглашения.

Темы: СШАэкологияТрамп
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