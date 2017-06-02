Маск отказался быть советником Трампа из-за выхода из Парижского соглашения

Американский предприниматель Илон Маск отказывается от участия в совете при Белом доме в связи с выходом США из Парижского климатического соглашения.

Об этом он написал в twitter сразу после того, как президент США Дональд Трамп объявил об отказе от участия в климатическом пакте, пишет DW.com.

"Я выхожу из президентского совета. Изменение климата - это реальность. Отказ от Парижа не на пользу ни Америке, ни миру", - написал он.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) 1 червня 2017 р.

Маск - соучредитель таких известных на весь мир компаний, как Tesla, SpaceX и PayPal - консультировал Белый дом по нескольким вопросам: по теме бизнеса и создания новых рабочих мест, а также инфраструктурным вопросам. Ранее он предупреждал, что прекратит сотрудничество с администрацией президента в случае отказа США от выполнения международного соглашения по климату.

Как сообщалось, Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения 1 июня. При этом он заявил, что намерен договариваться о новых условиях климатического соглашения.